"Это тоже наша война": иностранные легионеры отчаянно защищают Харьковщину
В войне против России наравне с нашими военными борются представители Интернационального легиона из 55 стран. Сейчас часть из них мужественно защищает Харьковщину от врагов.
О работе интернациональных легионеров в Харьковской области 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Кроме того, из разных стран приезжают люди даже чтобы приобщиться к разбору завалов.
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В частности, представители Интернационального легиона, даже иногда несмотря на отсутствие военного опыта, приобщаются к борьбе Украины против россии. Они проходят соответствующие учения и приступают к работе.
"Мы должны быть с вами"
Нашей журналистке удалось пообщаться с волонтерами из Польши и других стран мира и выяснить, какая у них мотивация.
Мы в Польше думаем, что эта война тоже наша война. Я приехал к вам, чтобы помочь вам. Мы раньше посылали много гуманитарной помощи, но решили, что должны быть здесь с вами, в Харькове,
– рассказал поляк Ежи Юрчинский.
Ему удалось вместе с фондом за две недели собрать деньги и купить два пожарных автомобиля на нужды Украины. Дело в том, что в Харьковской области не бывает ни дня без пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Ежи Юрчинский, помогающий Харьковщине / Фото 24 канала
Боец из Великобритании Крейг же рассказал, что еще ребенком читал много историй о Холокосте и Голодоморе и решил, если это случится при его жизни, то он станет достаточно храбрым, чтобы бороться против этого.
В то же время легионер из США – Эрин – рассказал, что испытывает потребность помогать людям.
"Когда президент Зеленский призвал людей из других стран помогать, я понял, что должен это сделать. Потому что когда мне будет 70 лет, я почувствую, что я ничего не сделал для этого мира и буду чувствовать свою жизнь бессодержательной", – сказал Эрин.Внимание! Спикер Интернационального легиона обороны Украины Магру 24 каналу ранее рассказывал о службе иностранцев на стороне Украины. Больше – по ссылке.
Волонтеры со всего мира в Харьковской области
Из Нюрнберга приезжают пожарные, а верхолазы из Соединенных Штатов Америки. В то время как волонтеры из Польши сотрудничают с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Оккупанты еще раз обстреляли Харьков
- Около 06:32 23 июля в городе прогремели взрывы, а уже через минуту жителям сообщили о возможной угрозе – включили сигналы воздушной тревоги. Местные рассказывают, что взрыв еще раз слышали в центре Харькова.
- Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.
- Глава Харьковской ОВА отметил, что под удар попали жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова.
От россиян страдает и область
В течение суток на 23 июля российские войска наносили удары и по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.
Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 гектаров пшеницы.
В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.
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