"Это тоже наша война": иностранные легионеры отчаянно защищают Харьковщину

В войне против России наравне с нашими военными борются представители Интернационального легиона из 55 стран. Сейчас часть из них мужественно защищает Харьковщину от врагов.

О работе интернациональных легионеров в Харьковской области 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Кроме того, из разных стран приезжают люди даже чтобы приобщиться к разбору завалов.

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В частности, представители Интернационального легиона, даже иногда несмотря на отсутствие военного опыта, приобщаются к борьбе Украины против россии. Они проходят соответствующие учения и приступают к работе.

"Мы должны быть с вами"

Нашей журналистке удалось пообщаться с волонтерами из Польши и других стран мира и выяснить, какая у них мотивация.

Мы в Польше думаем, что эта война тоже наша война. Я приехал к вам, чтобы помочь вам. Мы раньше посылали много гуманитарной помощи, но решили, что должны быть здесь с вами, в Харькове,

– рассказал поляк Ежи Юрчинский.

Ему удалось вместе с фондом за две недели собрать деньги и купить два пожарных автомобиля на нужды Украины. Дело в том, что в Харьковской области не бывает ни дня без пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



Ежи Юрчинский, помогающий Харьковщине / Фото 24 канала

Боец из Великобритании Крейг же рассказал, что еще ребенком читал много историй о Холокосте и Голодоморе и решил, если это случится при его жизни, то он станет достаточно храбрым, чтобы бороться против этого.

В то же время легионер из США – Эрин – рассказал, что испытывает потребность помогать людям.

"Когда президент Зеленский призвал людей из других стран помогать, я понял, что должен это сделать. Потому что когда мне будет 70 лет, я почувствую, что я ничего не сделал для этого мира и буду чувствовать свою жизнь бессодержательной", – сказал Эрин.

Волонтеры со всего мира в Харьковской области

Спикер Интернационального легиона обороны Украины Магру 24 каналу ранее рассказывал о службе иностранцев на стороне Украины. Больше – по ссылке.

Из Нюрнберга приезжают пожарные, а верхолазы из Соединенных Штатов Америки. В то время как волонтеры из Польши сотрудничают с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Оккупанты еще раз обстреляли Харьков

Около 06:32 23 июля в городе прогремели взрывы, а уже через минуту жителям сообщили о возможной угрозе – включили сигналы воздушной тревоги. Местные рассказывают, что взрыв еще раз слышали в центре Харькова.

Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.

Глава Харьковской ОВА отметил, что под удар попали жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова.

От россиян страдает и область

В течение суток на 23 июля российские войска наносили удары и по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому районам.

Активные обстрелы снова были на Чугуевщине. В Змиевской общине на открытую территорию попали сразу три единицы боеприпасов. В этой же общине оккупанты уничтожили 30 гектаров пшеницы.

В Богодуховском районе под ударами оккупантов оказались частные дома, хозяйственные постройки, в течение суток возникало несколько пожаров. К сожалению, в Золочевской общине погибла 74-летняя женщина, 4 человека ранены.

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