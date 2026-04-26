Военные с помощью наземного дрона эвакуировали 77-летнюю женщину из серой зоны

На Лиманском направлении военные 60-й отдельной механизированной бригады спасли пожилую женщину, которая самостоятельно двигалась по опасному участку под обстрелами. Ее подвезли на наземном роботизированном комплексе.

Об этом рассказали в Третьем армейском корпусе, в состав которого входит 60 ОМБр.

Смотрите также Килзона ежедневно расширяется, – в бригаде "Рубеж" рассказали, какая ситуация возле Покровска

Как военные спасали бабушку из-под обстрелов?

Во время аэроразведки бойцы заметили пожилую женщину, которая шла среди ворон от снарядов. Впоследствии она упала прямо на открытой местности. Военные решили действовать немедленно, но чтобы не пугать ее, привлекли наземный роботизированный комплекс и накрыли его одеялом с надписью "Бабушка, садись!".

Как выяснилось, 77-летняя женщина более полувека прожила в собственном доме, который был уничтожен в результате боевых действий.

Кроме этого, военные помогли еще трем гражданским, которые выходили из опасной зоны пешком. Их сопровождали дроны до точки эвакуации, после чего людей забрал бронеавтомобиль и передал представителям патронатной службы.

Украинские защитники спасли бабушку с помощью НРК: смотрите видео

193 украинских воинов вернули домой