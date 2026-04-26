Про це розповіли в Третьому армійському корпусі, до складу якого входить 60 ОМБр.

Як військові рятували бабусю з-під обстрілів?

Під час аеророзвідки бійці помітили літню жінку, яка йшла серед вирв від снарядів. Згодом вона впала просто на відкритій місцевості. Військові вирішили діяти негайно, але щоб не лякати її, залучили наземний роботизований комплекс і накрили його ковдрою з написом "Бабуся, сідай!".

Як з’ясувалося, 77-річна жінка понад пів століття прожила у власному будинку, який був знищений унаслідок бойових дій.

Окрім цього, військові допомогли ще трьом цивільним, які виходили з небезпечної зони пішки. Їх супроводжували дрони до точки евакуації, після чого людей забрав бронеавтомобіль і передав представникам патронатної служби.

Українські захисники врятувати бабусю за допомогою НРК

