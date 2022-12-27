Военные Южной Кореи публично извинились за неспособность сбить дроны КНДР
Источник:Yonhap
Военные Южной Кореи публично извинились за неудачную попытку сбить дроны КНДР. Беспилотники вторглись на чужую территорию 26 декабря.
Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов, сообщают южнокорейские СМИ. Военные не смогли обезвредить пять незаконно вторгшихся на территорию государства беспилотников КНДР.
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Военные Южной Кореи просят прощения
Мы сожалеем, что хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, мы не смогли их сбить,
– отметил генерал-лейтенант Кан Шин-чул.
Также он отметил, что у военных есть определенные ограничения по обнаружению и поражению небольших разведывательных дронов. В то же время Кан Шин-Чул подчеркнул, что бойцы все еще способны противостоять угрозам со стороны больших ударных беспилотников.
"Но в конце концов мы вызвали большую обеспокоенность общественности из-за недостаточной военной готовности", – заметил генерал-лейтенант. По его словам, чтобы лучше справляться с угрозами, военные планируют "агрессивно" использовать ударные средства и регулярно проводить учения, используя платформы, способные сбивать вражеские дроны без ущерба гражданскому населению.
Генерал-лейтенант также отметил, что военные Южной Кореи будут настаивать на скорейшем создании подразделения беспилотников для проведения операций наблюдения и разведки за ключевыми военными объектами противника.
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Как беспилотники КНДР залетели в Южную Корею
- В понедельник, 26 декабря, пять северокорейских беспилотников пересекли военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи.
- Северокорейские беспилотники около 10:25 утра по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые даже достигли населенных районов.
- Военные Южной Кореи подняли боевые самолеты и вертолет. Далее произвели упреждающие выстрелы. Один из штурмовиков разбился. Речь идет о южнокорейский KA-1.
- Штурмовик разбился вскоре после вылета из базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам. Двум пилотам удалось спастись. Их госпитализировали.
- Кстати, СМИ отметили, что это первый с 2017 года такой инцидент с дронами из КНДР.