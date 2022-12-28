В Южной Корее подняли в небо истребители из-за стаи птиц, потому что приняли их за дроны КНДР

В Южной Корее объявили ложную тревогу из-за "неопознанного летающего объекта". Он заставил военных страны несколько часов следить за неизвестным объектом, ведь было опасение, что это дроны КНДР.

Известно, что после обеда 27 декабря военные Южной Кореи обнаружили неизвестный объект.

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Истребители несколько часов следили за стаей птиц

Он мог быть беспилотником, запущенным с северокорейской территории, в районе острова Канхва. Поскольку днем ранее произошел подобный инцидент с участием пяти дронов, запущенных КНДР, Сеул решил поднять истребители и вертолеты для перехвата.

Кроме того, наземные подразделения были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а жителям поблизости разослали сообщения с призывом пройти в безопасное место. Но через несколько часов патрулирование оказалось, что летучим объектом была стая перелетных птиц. На радарах она фиксировалась так же, как и беспилотники с небольшим (до двух метров) размахом крыльев.

Почему так произошло

Как пояснил бывший заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Чхои Хйон-гук, зима является временем года, во время которого птицы мигрируют стаями, и военные радары распознают их иначе, чем если бы те летели поодиночке.

КНДР запустила беспилотники

26 декабря беспилотники КНДР залетели в воздушное пространство Южной Кореи. Для перехвата беспилотников Южная Корея подняла в атмосферу боевые самолеты и ударные вертолеты. При выполнении задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 разбился. Двое пилотов успели катапультироваться. Кстати, южнокорейские военные говорят, что авария произошла из-за действий Северной Кореи.

Впоследствии военные Южной Кореи публично извинились за неудачную попытку сбить дроны КНДР. Генерал-лейтенант Кан Шин-чул сказал, что ему жаль, что их военные хотя и обнаружили и отследили беспилотники, но так и не смогли их сбить.