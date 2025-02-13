Какая разница между действиями россиян и северных корейцев: в ВСУ рассказали о тактике ведения боев

Северокорейские военные имеют хорошую физическую подготовку, ведь могут преодолеть до 15 километров пешком, и огневую подготовку. Однако солдаты КНДР штурмуют большими группами, что позволяет наносить потери противнику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление старшего офицера отделения коммуникаций 80-й ОДШБр Петра Гайдащука в эфире телемарафона.

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Как воюют россияне и военные КНДР на Курщине

Гайдащук отметил, что вооруженные силы страны-агрессора, как и Силы обороны Украины, в современной войне используют более или менее похожую тактику с применением малых штурмовых групп. Во время таких атак военных поддерживает бронетехника.

В то же время войска Северной Кореи имеют совсем другую тактику ведения боевых действий, которая на первый взгляд может показаться несколько примитивной. Однако способ ведения боя северокорейских военных опирается на советскую и постсоветскую тактику применения живой силы.

Они (военные КНДР – 24 Канал) воюют большими группами. Эти группы могут достигать до полусотни человек. Корейцы не применяют бронетехнику. К точке столкновения, до штурма они пытаются двигаться скрытно,

– рассказал Гайдащук о технике военных КНДР.

Он также добавил, что северокорейские солдаты могут преодолевать до 10 – 15 километров пешком, и только после – вступать в штурм. Гайдащук отметил, что это свидетельствует об их хорошей физической подготовке.

Кроме того, военные КНДР очень хорошо владеют стрелковым оружием. Гайдащук поделился, что российские пленные, которые сталкивались с северокорейскими солдатами, рассказывали, что военные КНДР перед штурмами сосредотачиваются на огневой подготовке. Более того, солдат Ким Чен Ына лучше экипируют, чем самих россиян.

Главной задачей северокорейских солдат является именно проведение штурмовых действий. В случае, если эти штурмовые действия успешные, то тогда уже российские подразделения идут и закрепляются на новых позициях,

– добавили в 80-й ОДШБр.

Однако Гайдащук замечает, что несмотря на всю подготовку, ВСУ удается останавливать военных КНДР и наносить им значительные потери.

К слову, недавно The Times сообщил, что причинами огромных потерь среди северокорейских военных является откровенно устаревшая тактика армии Ким Чен Ына и отсутствие должной поддержки со стороны "собратьев" в российской армии.