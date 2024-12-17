В Курской области северокорейские солдаты уже понесли первые потери от украинских сил. Интересно, что перед ударами дронов у них не было визуального понимания опасности от БПЛА.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предположил, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Глобальные угрозы от вступления КНДР в войну: возможности ее армии и последствия союза с Россией

У северокорейских солдат новая проблема

Военные КНДР в Курской области имеют странную реакцию на дроны, часто не осознавая угрозы от БПЛА перед ударами. Это демонстрирует то, что для россиян жизнь корейцев не имеет никакой ценности.

Российские вояки даже не готовили их к противодействию дронам. Это только объясняет то, что к ним относятся как к обычному мясу,

– сообщил Коваленко в эфире телемарафона.

Впрочем, российская армия прилагает усилия для оперативного вывоза тел погибших военных из КНДР, организуя эту эвакуацию лучше, чем для собственных убитых и раненых солдат. Это обусловлено стремлением скрыть неудачи северокорейских подразделений.

Ранее 24 Канал сообщал о других трудностях военных из КНДР. В частности, они не могут преодолеть языковой барьер, а слабая координация с российскими войсками подрывает проведение операций в Курской области.

Чтобы скрыть потери северокорейских солдат, россияне пытаются сжечь их лица. Владимир Зеленский назвал это демонстрацией пренебрежения ко всему человечному, что сейчас царит в России, ведь даже после гибели военных ждет только издевательство.

Также российское командование бросает солдат из КНДР на фронт без бронетехники. Они накапливаются в посадках и штурмуют узкие участки фронта одновременно с нескольких направлений.

Известно, что Кремль отказался комментировать потери среди северокорейских солдат. Пресс-секретарь Путина переадресовал запрос в Министерство обороны.