Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, который отметил, что появляется все больше подтверждений и фактов того, что северокорейские войска действительно готовятся к участию в боевых действиях на стороне России. Ранее стало известно, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на российской территории. Их могут перебросить на линию боестолкновения до конца 2024 года.

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Есть противоречивая информация

Президент Украины, Владимир Зеленский, отметил, что КНДР может направить 12 тысяч своих военных. Это количество подтверждает Южная Корея, а также украинская военная разведка.

Также известно, что северокорейцы могут проходить подготовку на четырёх полигонах на Дальнем Востоке России. Сейчас есть противоречивая информация, куда, когда и в каком количестве они будут переброшены – на оккупированные территории или будут действовать в России.

Ранее появилась информация, что офицеры и небольшое количество северокорейских военных присутствовали на оккупированных территориях, где проводили специальные миссии, в частности, по подготовке к обстрелам.

Фактически, это вся информация о пребывании военных КНДР в России. Однако очевидно, что Кремль планирует их привлечь к ведению боевых действий,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

В то же время вокруг армии КНДР существует очень много стереотипов, которые уже не очень соответствуют действительности. Действительно, эта страна живет в тотальной бедности. Однако информация, что северокорейцы не видели мобильных телефонов, не соответствует действительности.

Военные из КНДР не имели опыта управления дронами. Однако, по его мнению, их научат, если они будут иметь желание. Именно это сейчас происходит на учебных полигонах России.

Однако делать выводы относительно уровня их подготовки, профессионализма и готовности к выполнению боевых задач можно будет только тогда, когда мы увидим их в бою,

– отметил Мусиенко.

Ранее мир недооценивал возможности КНДР по поставкам России боеприпасов. Однако по оценкам западных СМИ, 50%, особенно 122-миллиметровых снарядов для реактивной артиллерии, в течение 2024 года были поставлены именно из Северной Кореи. И это дает возможность России держаться.

Конечно, 12 тысяч северокорейских военных не смогут стратегически изменить ход ведения боевых действий, как не изменили снаряды и ракеты из КНДР. В то же время на определенных участках фронта северокорейцы могут тактически усилить группировки российских войск,

– пояснил Александр Мусиенко.

Заметим, что Владимир Зеленский считает, что КНДР поддержала Россию в войне из-за денег, ведь Северная Корея – очень бедная страна. По его словам, уже было зафиксировано пребывание северокорейских офицеров, технического персонала на оккупированных территориях. Президент Украины предположил, что сначала КНДР направила в российскую армию офицеров, чтобы они поняли, что происходит, а впоследствии Пхеньян отправит и контингент.