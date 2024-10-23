Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, який наголосив, що з'являється все більше підтверджень і фактів того, що північнокорейські війська дійсно готуються до участі в бойових діях на боці Росії. Раніше стало відомо, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на російській території. Їх можуть перекинути на лінію боєзіткнення до кінця 2024 року.

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Є суперечлива інформація

Президент України, Володимир Зеленський, наголосив, що КНДР може направити 12 тисяч своїх військових. Цю кількість підтверджує Південна Корея, а також українська військова розвідка.

Також відомо, що північнокорейці можуть проходити підготовку на чотирьох полігонах на Далекому Сході Росії. Наразі є суперечлива інформація, куди, коли і в якій кількості вони будуть перекинуті – на окуповані території чи будуть діяти в Росії.

Раніше з'явилась інформація, що офіцери і невелика кількість північнокорейських військових були присутні на окупованих територіях, де проводили спеціальні місії, зокрема, щодо підготовки до обстрілів.

Фактично, це вся інформація про перебування військових КНДР в Росії. Проте очевидно, що Кремль планує їх залучити до ведення бойових дій,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Водночас довкола армії КНДР існує дуже багато стереотипів, які вже не дуже відповідають дійсності. Дійсно, ця країна живе в тотальній бідності. Однак інформація, що північнокорейці не бачили мобільних телефонів, не відповідає дійсності.

Військові з КНДР не мали досвіду керування дронами. Однак, на його думку, їх навчать, якщо вони матимуть бажання. Саме це зараз відбувається на навчальних полігонах Росії.

Проте робити висновки щодо рівня їхньої підготовки, професійності і готовності до виконання бойових завдань можна буде тільки тоді, коли ми побачимо їх в бою,

– зауважив Мусієнко.

Раніше світ недоцінював можливості КНДР щодо постачання Росії боєприпасів. Проте за оцінками західних ЗМІ, 50%, особливо 122-міліметрових снарядів для реактивної артилерії, впродовж 2024 року були поставлені саме з Північної Кореї. І це дає можливість Росії триматись.

Звичайно, 12 тисяч північнокорейських військових не зможуть стратегічно змінити хід ведення бойових дій, як не змінили снаряди і ракети з КНДР. Водночас на певних ділянках фронту північнокорейці можуть тактично посилити угрупування російських військ,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Зауважимо, що Володимир Зеленський вважає, що КНДР підтримала Росію у війні через гроші, адже Північна Корея – дуже бідна країна. За його словами, вже було зафіксовано перебування північнокорейських офіцерів, технічного персоналу на окупованих територіях. Президент України припустив, що спочатку КНДР спрямувала до російської армії офіцерів, щоб вони зрозуміли, що відбувається, а згодом Пхеньян відправить і контингент.