Военные КНДР в Курской области в ближайшие дни могут вступить в бой, – Госдеп США
Соединенные Штаты зафиксировали около 10 тысяч солдат Северной Кореи на Курщине. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.
Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Солдаты КНДР в Курской области могут вскоре вступить в бой
Как рассказал госсекретарь (Энтони Блинкен – 24 Канал) в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни,
– указал Миллер.
Представитель Госдепа уточнил, что не может подтвердить слухи, что северокорейские военные уже участвуют в войне против Сил обороны. Но если военные Северной Кореи вступят в бой, они будут легитимными целями.
Напомним, что стало известно, на каких полигонах в России тренируют солдат из КНДР для войны против Украины. По данным Evocation.info, россияне для тренировок северокорейских солдат использует:
- полигон "Князь Волконский", Хабаровский край (48.608100, 135.673728);
- полигон "Сергеевский", Приморский край (44.220092, 131.664142);
- полигон "Барановский", Приморский край (43.708367, 132.036047);
- полигон "Екатеринославский", Амурская область (50.291588, 129.086402).