Военные КНДР в Курской области в ближайшие дни могут вступить в бой, – Госдеп США

Соединенные Штаты зафиксировали около 10 тысяч солдат Северной Кореи на Курщине. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Зеленский заявил, что ГУР фиксирует увеличение войск КНДР в России и раскритиковал Запад

Солдаты КНДР в Курской области могут вскоре вступить в бой

Как рассказал госсекретарь (Энтони Блинкен – 24 Канал) в четверг, в Курскую область прибыли около 8 тысяч северокорейских солдат. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни,

– указал Миллер.

Представитель Госдепа уточнил, что не может подтвердить слухи, что северокорейские военные уже участвуют в войне против Сил обороны. Но если военные Северной Кореи вступят в бой, они будут легитимными целями.

Напомним, что стало известно, на каких полигонах в России тренируют солдат из КНДР для войны против Украины. По данным Evocation.info, россияне для тренировок северокорейских солдат использует: