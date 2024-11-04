Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу. Про це пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Солдати КНДР у Курській області можуть невдовзі вступити в бій

Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен – 24 Канал) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області та можуть розпочати участь у боях найближчими днями,

– вказав Міллер.

Речник Держдепу уточнив, що не може підтвердити чутки, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти Сил оборони. Але якщо військові Північної Кореї вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.

Нагадаємо, що стало відомо, на яких полігонах у Росії тренують солдатів із КНДР для війни проти України. За даними Evocation.info, росіяни для тренувань північнокорейських солдатів використовує: