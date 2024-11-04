На тлі цього український лідер розкритикував країни Заходу за пасивність у протидії загрозі. Також президент розповів про посилення ППО.

До теми Віцемаршал Британії відповів, як близько світ до глобальної війни через співпрацю Росії та КНДР

Посилення ППО України та протидія "Шахедам"

Зеленський розповів, що цього дня він провів Ставку. Під час зустрічі обговорювали важливе питання щодо ППО.

Кожен бачить, наскільки більше росіяни застосовують "Шахедів" та авіабомб. Щомісяця зростає цей терор. Потрібно більше заходів протидії,

– наголосив президент.

Він зазначив, що це стосується і посилення мобільних вогневих груп, і впровадження реальної практики збиття "Шахедів" дронами, і розвитку наших Сил оборони саме так, щоб нарешті розв'язати проблему російських авіабомб.

"Є й нагальні рішення, які мають бути реалізовані. І також більш стратегічні речі, які будуть враховані у внутрішньому Плані посилення України, у відповідному оборонному пункті", – підкреслив український лідер.

Він також зауважив, що було й багато питань щодо збільшення виробництва нашої зброї – передусім це дрони й ракети.

Збільшуємо контракти для українських виробників. Додаємо довгострокових можливостей виробляти таку зброю, інвестувати у розвиток таких виробництв,

– сказав Зеленський.

Він також дав відповідні доручення і міністру оборони Рустему Умєрову, і на Ставці.