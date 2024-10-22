КНДР может отправить пилотов для управления самолетами России в войне против Украины, – Newsweek

Северная Корея может отправить своих военных в Россию, чтобы они воевали против Украины. В то же время их также могут использовать иначе.

КНДР могла отправить в Россию пилотов, которые могут летать на российских истребителях. Издание Newsweek пишет, что Северная Корея отправила не только сухопутные войска.

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Россия испытывает дефицит пилотов

Издание отмечает, что вероятно, в сентябре Северная Корея отправила пилотов во Владивосток.

Фактически, их отправили незадолго до того, как начала появляться информация о развертывании корейских войск в России.

Согласно статье Newsweek, такая передислокация пилотов может быть связана с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в КНДР. Но нельзя отбрасывать вариант, что Россия, у которой сейчас есть нехватка пилотов, обратилась за помощью к Северной Корее.

Если это действительно так, то Россия станет первым государством, где будут дислоцироваться боевые пилоты Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме. Они также были привлечены в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.