Военные КНДР могут представлять угрозу НАТО: в ЦПД назвали условие

Россия планирует отправить военных КНДР на войну с Украиной. В ЦПД объяснили, что они в будущем будут представлять угрозу для НАТО.

Военные КНДР, которые приобретут опыт на войне России против Украины, могут представлять угрозу Альянсу. Руководитель ЦПД отметил, что бойцы Северной Кореи сейчас не могут быть подготовленными к войне, но это же можно сказать и о солдатах НАТО.

Смотрите также Военный сказал, как в ВСУ относятся к появлению войск КНДР на фронте

Военные КНДР будут учиться у россиян

Западное издание WSJ сообщает о том, что КНДР отправила в Россию "молодых и неподготовленных солдат" Андрей Коваленко отметил, что они в принципе и не могут быть подготовленными. В общем, это связано с тем, что ни военные КНДР, ни военные НАТО не имеют боевого опыта современной войны.

Но это не значит, что около 12 тысяч воинов КНДР, из которых 1500 спецназовцев, не будут учиться у россиян. Они для этого и приехали, чтобы получать опыт в бою на Курщине и помогать армии России,

– объяснил он.

По его словам, на Западе есть люди, заинтересованы в том, чтобы преуменьшить ситуацию, чтобы ничего самим не делать, однако этот путь ошибочен.

Уже через 3 – 6 месяцев военные КНДР, которых будут отправлять на современную войну, будут иметь опыт в бою и это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО.

Потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная "бурятами из КНДР",

– подытожил Коваленко.