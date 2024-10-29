Несколько тысяч северокорейских солдат отправились к границам с Украиной, – Пентагон

Россия привлекает к войне против Украины военных КНДР. В пентагоне сообщили о перемещении их к границе с нашим государством.

Представитель Пентагона Патрик Райдер сказал, пишет "Голос Америки", что часть военных КНДР уже присутствует в Курской области. Кроме этого, другие военные также начали перемещение туда.

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Количество контингента увеличится

По словам Райдера, в Россию прибыло примерно 10 тысяч северокорейских военных и они передислоцировались ближе к Украине, а именно – в Курскую область России.

Примерно несколько тысяч северокорейских солдат отправились к границам с Украиной, в Курскую область России, их меньшее количество уже находится в Курской области,

– пояснил представитель Пентагона.

Кроме этого, он уточнил, что США ожидают увеличения контингента военных КНДР на приграничных к Украине территориях.

В то же время Райдер отказался говорить, сколько этих военных уже присутствуют на Курщине. Зато он отметил, что это "относительно небольшое количество".

В Пентагоне не имеют информации о том, что войска КНДР зашли на территорию Украины. По предварительным оценкам Пентагона, солдат из Северной Кореи могут применить как пехоту. Украина не имеет ограничений в оружии, которое может использовать против войск КНДР.

Потребуются дополнительные ресурсы

Руководитель ЦПД отметил, что не стоит недооценивать завезенных военных КНДР. Он пояснил, что медиа США занимаются преуменьшением проблемы искусственно, потому что сам факт вступления в войну в Европе армии Северной Кореи является минусом Западной политики.

Военные КНДР научатся в боевых действиях и на их уничтожение понадобятся дополнительные ресурсы,

– отметил Андрей Коваленко.

В то же время это прекрасно понимают представители Южной Кореи.