Политолог предположил, как можно прекратить сотрудничество России и КНДР

Россия получила от КНДР военных для войны против Украины. Есть страны, которые лишь выражают обеспокоенность этим фактом. Однако есть и те, которые вовлечены в противодействие северокорейским боевикам. В частности, говорится о Южной Корее.

Также новоизбранный президент США Дональд Трамп может давить на Китай, чтобы в Пекине нашли рычаги влияния на КНДР. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

Читайте также "Разве еда не была бы лучше": в WSJ объяснили, почему военные КНДР готовы умирать за Россию

Факторы, которые могут иметь влияние

Олег Лисный отметил, что сейчас в этой истории есть Южная Корея, которая может непосредственно пострадать из-за сотрудничества КНДР и России. Поэтому там включились в борьбу против северокорейских военных в войне России против Украины.

Важно, что США являются союзниками Южной Кореи, которые обязаны защищать ее, что закреплено в документах. Это обязанность Штатов всячески защищать, вплоть до применения ядерного оружия, если это потребуется.

Если мир сейчас проглотит северокорейскую армию на нашей территории, то это подтолкнет Путина подтолкнуть своего друга из КНДР к более активным действиям относительно Южной Кореи. Путину нужны пожары, чтобы у Трампа было занятие тушить их по всему миру. Это уже реальная угроза для безопасности Южной Кореи,

– подчеркнул политолог.

По имеющейся информации, Южная Корея активно работает над тем, чтобы обезопасить себя. Украина должна серьезно работать с Сеулом, предоставляя им возможность уничтожить своих врагов на нашей территории южнокорейским оружием.

"Если смотреть глобально, все, что делает Северная Корея, она не может делать это так, чтобы об этом не знал Пекин. Если США будут грамотно работать с Китаем, то эта северокорейская угроза тоже может накрыться, если этого захотят в Штатах. Они найдут санкционные рычаги на Китай", – добавил Лисный.

Таким образом Пекин может найти рычаги для влияния на Северную Корею. Это можно рассматривать как один из вариантов развития событий.