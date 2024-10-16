Россия никогда не создаст иностранный легион: есть как минимум одна причина

Военные из Северной Кореи, скорее всего, уже вскоре могут появиться в составе российской армии для войны против Украины. Для них не будут создавать отдельный легион.

Россия понимает, что есть риски, связанные с образованием нового формирования из северокорейских военных. Подробнее о том, почему военные КНДР будут воевать в составе регулярных войск, 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Почему Россия не создаст иностранный легион

Источники в разведке сообщили 24 Каналу, что Россия формирует так называемый "бурятский батальон" из северокорейских военных. В то же время на стороне России воюют также наемники из африканских стран.

Однако довольно маловероятной является возможность создания совместного иностранного легиона.

Надо понимать военную специфику строительства российской армии. Она никогда не допускала такого понятия как "национальные формирования", потому что понимает, что они слабо контролируются. Российская армия является повторением советской, а потому исключает возможность создания таких национальных формирований,

– отметил Сергей Грабский.

Есть и, однако, исключение – оно касается чеченцев. Отдельные же группы иностранных военных под названием волонтеров или наемников будут использовать только в составе регулярных войск, или в составе иррегулярных формирований российской армии.

"Учитывая эту аксиому строительства российской армии, использование иностранных граждан может быть для "мясных" штурмов. И они могут быть только в составе российских подразделений. К тому же эта новость ничего не стоит, потому что Россия с 2014 года привлекала различные контингенты. Тема не часто поднимается, но поверьте, под флагом "ахматовцев" действуют так называемые добровольцы из стран Центральной Азии", – объяснил военный эксперт.

Они якобы не входят в состав российской армии, образуя так себе частные структуры.

Обратите внимание! По данным The Washangton Post, северокорейские военные могут появиться на фронте уже к концу 2024 года.

Кроме того, стоит понимать, что провести подготовку многотысячных контингентов скрыто будет невозможно. Если такой процесс будет происходить, то об этом непременно узнает разведка.