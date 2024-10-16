Росія розуміє, що є ризики, пов'язані з утворенням нового формування з північнокорейських військових. Детальніше про те, чому військові КНДР воюватимуть у складі регулярних військ, 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Чому Росія не створить іноземний легіон

Джерела у розвідці повідомили 24 Каналу, що Росія формує так званий "бурятський батальйон" з північнокорейських військових. Водночас на боці Росії воюють також найманці з африканських країн.

Однак доволі малоймовірною є можливість створення спільного іноземного легіону.

Треба розуміти військову специфіку будівництва російської армії. Вона ніколи не допускала такого поняття як "національні формування", тому що розуміє, що вони слабо контролюватимуться. Російська армія є повторенням радянської, а тому виключає можливість створення таких національних формувань,

– зауважив Сергій Грабський.

Є й, однак, виключення – воно стосується чеченців. Окремі ж групи іноземних військових під назвою волонтерів чи найманців використовуватимуть лише у складі регулярних військ, або у складі іррегулярних формувань російської армії.

"З огляду на цю аксіому будівництва російської армії, використання іноземних громадян може бути для "м'ясних" штурмів. І вони можуть бути лише у складі російських підрозділів. До того ж ця новина нічого не варта, бо Росія з 2014 року залучала різні контингенти. Тема не часто підіймається, але повірте, під прапором "ахматівців" діють так звані добровольці з країн Центральної Азії", – пояснив військовий експерт.

Вони нібито не входять до складу російської армії, утворюючи так собі приватні структури.

Зверніть увагу! За даними The Washangton Post, північнокорейські військові можуть з'явитися на фронті вже до кінця 2024 року.

Крім того, варто розуміти, що провести підготовку багатотисячних контингентів приховано буде неможливо. Якщо такий процес відбуватиметься, то про це неодмінно дізнається розвідка.