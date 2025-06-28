Поздравление с Днем Конституции: дроны ГУР поразили ракетный арсенал в Брянске

На Брянщине утром слышали взрывы. Россияне жаловались в сети, что за них "взялись конкретно".

Как сообщили источники 24 Канала в ГУР, это было поздравление ко Дню Конституции Украины от разведчиков.

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Что известно об атаке по военным объектам Брянска 28 июня

"Ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее", – рассказали в ГУР.

Интересно, что местные власти никак не комментировали взрывы. Чиновники разве что напомнили о запрете снимать и публиковать видео "последствий работы ПВО".



Последствия атаки на Брянск 28 июня 2025 года / Фото из телеграма

Россияне же возмущались, мол, нормально ли, что мимо них летают реактивные дроны. Они делились впечатлениями, где что "жахнуло", и говорили, что власть забыла о них.

Как сообщили источники в разведке, ГУР продолжает операцию по демилитаризации страны-агрессора, и сегодня добрые дроны поразили объекты 120 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Интересно, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения российских вооруженных сил.