Военные опровергли слухи о том, что Россия перебрасывает 50-тысячную группировку для наступления

В оперативно-тактической группировке "Харьков" ответили на информацию, что россияне перебрасывают 50-тысячную группировку, чтобы напасть на Харьков. По словам военных, эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Харьков".

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Готовятся ли россияне к масштабному наступлению

Бойцы вспомнили информацию, освещаемую отдельными зарубежными медиа со ссылкой на "западных аналитиков", о том, что армия России якобы готовится к масштабному наступлению на Харьков.

С этой целью враг будто бы перебросил с Курской области к граничащей с Харьковской областью украинскую границу 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности,

– сообщили военные.

Они призвали украинские и зарубежные медиа тщательно проверять информацию перед публикацией.

Ранее сообщалось о том, что россияне действительно пытались двигаться возле границы Харьковской области, но не совершали масштабных атак на этом направлении. "Харьковское направление оно в общем-то не очень интенсивно относительно других. Если там интенсивность и растет, то это рост в пределах 2-3 боеприкосновений в сутки. Это не сотня, как бывает под Покровском", – пояснил спикер ОСГВ "Хортица".