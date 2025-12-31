Минобороны до конца года расформирует систему военных представительств: что это значит

До конца 2025 года Украина завершит переход системы контроля качества оборонной продукции от советской модели к современной европейской. Отныне за качество продукции будут отвечать производители, а государство будет гарантировать ее контроль.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

Смотрите также Без справок и чиновников: как цифровое управление меняет Украину

Почему расформируют военные представительства?

Военные представительства Министерства обороны, которые работали по советской модели и проверяли продукцию вместо производителей, будут расформированы. Функции контроля передадут вновь созданным территориальным управлением государственного гарантирования качества – сейчас их уже 11.

Обратите внимание! Военные представительства – это органы, которые работали на заводах и предприятиях и проверяли, чтобы оружие, военная техника и другое имущество соответствовали контрактам. Они принимали продукцию и следили, чтобы деньги расходовались по назначению.

Также создано Главное управление государственного гарантирования качества, которое будет координировать контроль всех оборонных закупок – от высокотехнологичного оружия до вещевого и продовольственного имущества.

Изменения позволяют перейти к модели, которая работает в Польше, Франции, США и других странах НАТО. То есть производитель отвечает за качество, государство - за его обеспечение.

Что известно о других возможных изменениях в украинской армии?