Составит компанию Путину в Гааге, – Ступак о разоблачении Пригожина в военных преступлениях

Евгений Пригожин мог лично отдавать приказы об убийстве украинских военнопленных. Если эта информация официально подтвердится, он может предстать перед Международным уголовным судом.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, необходимы достоверные подтверждения о военных преступлениях Пригожина, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

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Карьера Пригожина в руках России

В понедельник, 17 апреля, российская правозащитная организация Gulagu.net планирует опубликовать расследование, которое "уничтожит карьеру Евгения Пригожина". Там есть информация о том, что основатель ЧВК "Вагнера" лично отдавал приказы о казни украинских военнопленных.

Даже если выйдет 20 бывших вагнеровцев и будут рассказывать, что Пригожин детей поедал (условно – 24 Канал) на завтрак и ужин, это ничего не изменит для Украины и Кремля тем более. Нужны фото-, аудио- или видео-доказательства,

– отметил Иван Ступак.

По его словам, судьба Пригожина в этой войне зависит только от Кремля и от приближенного к Путину предпринимателя Юрия Ковальчука. В частности, благодаря его содействию был предоставлен карт-бланш по вопросам заключенных, техники, амуниции и ресурса для Пригожина и ЧВК "Вагнера" соответственно.

Кроме того, из-за влиятельности Ковальчука Евгений Пригожин чувствует себя довольно раскованным в критике российских властей. Наказания за откровенные заявления учредителя ЧВК "Вагнера" так и не последовало.

Иван Ступак о военных преступлениях Пригожина: смотрите видео

Пригожин может получить "экскурсию" в Гаагу

Прежде чем оценивать последствия сокрушительного расследования Gulagu.net, необходимо все же дождаться самой публикации, рассмотрев какие дополнительные документы и материалы там будут включены.

Вагнеровцы уже прославились своей жестокостью, мы видели, как они убивали и пытали наших военных. Мы видели кувалду Пригожина и он совсем не стеснялся этой истории, напротив донес ее до Европарламента,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Если все же будет опубликовано видео, где вагнеровцы снимают, как Пригожин приказывает убить или пытать военнопленного, то это станет дополнительным материалом для уголовного преследования лично Пригожина. Поскольку сейчас нет оснований привлечь его напрямую, кроме исключительно учредительства ЧВК "Вагнера".

"Лишь за конкретный случай убийства хотя бы одного человека он может получить ордер Международного уголовного суда. И вместе с Путиным и Марией Львовой-Беловой поехать на "экскурсию" в Гаагу, – подчеркнул Ступак.

В случае, если будет подтверждено, что фото- и видеоматериалы, которые могут быть опубликованы в расследовании, будут настоящими, то украинские правоохранительные органы откроют дополнительные уголовные производства. И если будут свидетели, вероятно, за границей, тогда и МУС может отдать ордер на арест Пригожина.

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