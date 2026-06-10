Российский генерал признался, что убивал гражданских украинцев на оккупированных территориях

Российский генерал Андрей Гурулев рассказал, как в 2014 году убивал мирное население. Военный давно известен тем, что командовал оккупационными войсками на Донбассе.

Признание Гурулев сделал во время одного из своих эфиров. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что рассказал российский генерал?

По словам генерала, в 2014 году он командовал оккупационными войсками, которые должны были захватить населенный пункт, где находились украинские войска. Для выполнения своих целей Гурулев отдал преступный приказ – применить артиллерию по гражданской застройке.

В том районе располагалась церковь, в которой находились мирные люди. В результате обстрела погибли женщина и ребенок, а само здание получило повреждения.

Он рассказал как встретился со священником той церкви, который и рассказал о жертвах среди невинных людей. В ответ генерал рассказал, что именно он это сделал.

У меня иначе не получилось. Мне надо было сохранить своих людей. Мы пытались зайти от больницы, от областной - не получилось. Пытались зайти с севера – тоже не получилось. Пришлось бить так и добивать противника до конца. Я не прошу, чтобы люди меня простили или еще что-то. Я просто хочу, чтобы ты донес людям правду в своих проповедях. Если надо - Бог меня простит, если нет - значит ни, не заслужил.

– сказал Андрей Гурулев.

Во время того же самого эфира генерал заявил, что Россия якобы не воюет против мирного населения. Также он призвал наносить удары по Киеву, чтобы оставить людей без света, тепла и воды.

Кто такой Андрей Гурулев?

Главное управление разведки Минобороны Украины в 2016 году установило, что российский генерал Андрей Гурулев командовал оккупационными войсками на Донбассе. По сообщениям ГУР, именно за участие в войне против Украины в 2014 году он получил звание генерал-лейтенанта, а в марте 2016 года был награжден орденом "Мужества".

Военный принимал непосредственное участие в преступлениях России на территории Украины в 2014 – 2015 годах. Гурулев был командующим 58 общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России, затем возглавлял 12 Командование резерва.

С 2021 года является депутатом российской госдумы. Неоднократно озвучивал человеконенавистнические, украинофобские заявления.