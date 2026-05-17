ВСУ ликвидировали титулованного российского гребца, который служил в ГРУ

Российские пропагандистские ресурсы подтвердили его гибель и сообщили о государственных наградах, которые он получил во время службы. Об этом пишет "Главком".

Как Силы обороны ликвидировали российского спецназовца?

Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Владимира Пахомова, который служил в 16 отдельной бригаде спецназначения ГРУ России, базирующейся в Тамбове.

Известно, что оккупант имел звание гвардии ефрейтора и был старшим разведчиком в подразделении. По данным российских источников, Пахомов был уничтожен Силами обороны Украины 13 марта 2026 года.

Во время участия в войне против Украины он получил ряд государственных наград России, в частности медаль Жукова, медаль "За храбрость", Георгиевский крест IV степени и орден мужества, который ему присвоили посмертно.

Российская сторона традиционно не раскрывает деталей ликвидации своих военных, однако информацию о смерти Пахомова распространили пропагандистские и спортивные ресурсы страны-агрессора.

Что известно о Владимире Пахомове и его спортивной карьере?

Владимир Пахомов родился 23 сентября 1998 года. До полномасштабной войны он профессионально занимался академической греблей и был кандидатом в мастера спорта России.

Оккупант участвовал во всероссийских и международных турнирах, а также становился победителем и призером чемпионатов России. В спортивных кругах его называли перспективным спортсменом, который должен был продолжать карьеру в профессиональной гребле. Впрочем, впоследствии Пахомов присоединился к российской армии и стал военнослужащим элитного подразделения ГРУ.

Именно 16 бригада спецназначения неоднократно участвовала в войне против Украины и упоминалась в контексте боевых операций России.

На фоне сообщения о ликвидации Пахомова российские медиа также вспомнили еще одного оккупанта – футбольного тренера Георгия Камалова, который также погиб на войне против Украины. Камалов работал с футбольным клубом "Анри" и ранее тренировал команду "Эра" из Владивостока.

Он был по уши в долгах. Поэтому подписал контракт. Расплатился, получив выплату. Но потом пришлось пойти повоевать. И погибнуть. В возрасте 46 лет. Такая вот ктонь. Пока кто-то где-то на развязке Лиги Чемпионов ждет и Чемпионата мира по футболу, футбольный тренер из российской глубинки ушел и убился,

– прокомментировал смерть Камалова российский оппозиционный журналист Дмитрий Низовцев.

