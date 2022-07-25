Водоворот страха и дикого беззакония: Human Rights Watch опубликовали отчет о преступлениях россии на Юге

русские военные продолжают терроризировать гражданских на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в отчете о преступлениях страны-агрессорки на Юге.

Враг не устает демонстрировать всему миру свое варварство. Он не только обстреливает ракетами мирных жителей, но и нагоняет страх на тех, кого якобы спасли.

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оккупанты пытают украинцев на Юге

Правозащитная организация Human Rights Watch занимается документацией преступлений России. В новом отчете, как рассказала старшая исследовательница Украины Юлия Горбунова, речь идет о зверствах, совершенных на Юге нашего государства.

российские силы превратили оккупированные районы Юга Украины в водоворот страха и дикого беспредела… Пытки, бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц входят в очевидные военные преступления,

– подчеркнула она.

Понятно, что все это правоохранительная организация уже задокументировала. Соответствующие свидетельства используются для осуждения военных преступлений и тех, кто отдавал приказы и исполнял их.

Зверства на Юге не менее шокирующие

Несколько месяцев назад весь мир всколыхнуло то, что все мы увидели на освобожденной от оккупанта Киевщине. Но ситуация на Юге совсем не лучше. Особенно если учитывать тот факт, что захватчики делают все возможное для того, чтобы никто не знал, что на самом деле происходит на захваченных территориях.

Члены организации побеседовали с рядом людей из оккупированных регионов. Речь идет о 71 человеке из Херсонской и Запорожской областей. Они показали 42 случая бесчеловечного обращения со стороны россиян.

Кафиры либо лишали людей связи с внешним миром, либо похищали. После чего судьба задержанных и увезенных оставалась неизвестной.

В ходе разговоров удалось выяснить, что враг не отказывается от пыток. Кого-то кафиры били, а были и те, через чье тело бойцы "второй армии мира" пропускали электрический ток. Захватчики наносили людям серьезные травмы. Речь идет об ожогах, порезах, сотрясениях мозга, выбитых зубах, разбитых костях, включая ребра.

Пытка подвергалась терроборонцам. Согласно данным, которые приводят в отчете, трое попавших в плен военных из ТрО подвергались пыткам. Более того, у двух из них враг унес жизни.

Напомним, что ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в очередной раз опроверг российские пропагандистские нарративы . Он подчеркнул, что враг вместо "спасения" русскоговорящего населения цинично обстреливает его. Ведь все мы в течение пяти месяцев наблюдаем, насколько агрессивно оккупанты уничтожают именно те регионы, где большинство людей общаются на русском языке.

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