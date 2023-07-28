Дроны для Офиса Генпрокурора: зачем USAID передает Украине беспилотники

Наше государство получит "глаза в небе", которые позволят всесторонне зафиксировать то, что творят оккупанты на украинских землях. Это нужно Офису Генпрокурора.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило 27 июля о передаче Офиса Генерального прокурора Украины девяти автономных беспилотников, необходимых для документирования военных преступлений России в Украине. Возможно, фото собранные дронами, откроют глаза некоторым мировым лидерам, упрямо не желающим видеть преступлений России в Украине.

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Что конкретно передали и сколько это стоило

Это поможет Генеральной прокуратуре задокументировать более 115 000 случаев уничтожения гражданской инфраструктуры и доказательств нарушения прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях.

– отмечают в USAID.

Дроны подарены компанией Skydio – это ведущий американский производитель БПЛА. У девяти беспилотников Skydio 2+ есть камеры 4K. Они будут использоваться для фото- и видеосъемки для документирования военных преступлений.

Что еще делало USAID

Две украинские правозащитные коалиции при его поддержке задокументировали более 40 тысяч инцидентов военных преступлений России с 24 февраля 2022 года.

Когда Офис Уполномоченного по правам человека в Украине документирует военные преступления России, USAID присоединяется.

Глава USAID Саманта Пауэр была 18 июля в Одессе, где объявила, что Украине окажут дополнительную поддержку AGRI-Ukraine от USAID в размере 250 миллионов долларов США. Эти деньги пойдут в поддержку сельского хозяйства Украины, которое ныне под угрозой из-за российских "голодных игр". Она также привлекла дополнительные 250 миллионов долларов США от других доноров, частного сектора и фондов. Инициативу AGRI-Украина ввели в июле 2022 года для поддержки производства и экспорта украинского зерна.

USAID передало дата-терминалы Starlink, подаренные SpaceX, а также ноутбуки и программное обеспечение для украинских школьников и учителей, подаренные HP, Inc., JP.IK и Microsoft.

Впрочем, в Агентстве США по международному развитию отметили: предоставление дронов – это последнее партнерство с частным сектором США для поддержки Украины.

Это независимое агентство федерального правительства США, отвечающее за невоенную помощь другим странам. Там поддерживают торговлю, сельское хозяйство, оказывают экстренную гуманитарную помощь, способствуют предотвращению конфликтов и поддерживают демократию.

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Почему документировать военные преступления России важно

Может показаться, что во время войны нужно побеждать, а на юридические тонкости еще будет время. Но это не так: уже во время военного положения надо фиксировать все-все преступления, которые оккупанты совершают на наших землях. Важно не только собирать устные свидетельства тех, кто пережил плен и оккупацию, но и фотографировать каждый разрушенный дом, каждый изуродованный двор. Россия несет зло на наши земли, и остановить ее может только оружие. Но суд в Гааге ждет каждого оккупанта, пусть и на доказательство их вины уйдут годы. Пример МH17 свидетельствует: если есть доказательная база преступлений россиян, то их можно привлечь к ответственности. Нужна только политическая воля.

Что уже сделано для привлечения России к ответственности

Джо Байден, например, тайно обменивается документами о военных преступлениях России с Международным уголовным судом в Гааге. А 3 июля в Гааге начал работу Международный центр расследования преступлений, связанных с агрессией оккупантов против Украины Считается, что он станет первым шагом в создании международного трибунала.