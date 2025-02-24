Мы будем работать над трибуналом, даже после завершения горячей фазы войны, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать над трибуналом для российских военных преступников. Глава государства отметил, что процесс будет продолжаться даже после окончания горячей фазы войны.

Он также добавил, что Украине нужен справедливый и долговременный мир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского с иностранными лидерами.

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Что заявил Зеленский о трибунале для российских военных преступников

По словам Зеленского, в этой войне сложно найти справедливость. Глава государства объясняет, что тот способ, в который Россия ведет войну, и количество людей, погибших в результате нее, невозможно забыть. Он вспомнил о похищении детей и вывозе их на территорию страны-агрессора, а также о тысячах людей, которые были несправедливо заключены.

Конечно, мы будем работать над трибуналом, и даже после завершения горячей фазы войны мы не забудем наших людей,

– говорит глава государства.

Он также выразил надежду, что партнеры Украины разделяют это мнение и что они не забудут все военные преступления, которые совершила Россия. А также сделают все, чтобы те люди, которые начали эту неспровоцированную войну, понесли наказание за свои действия.