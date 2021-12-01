"Военные просили Россию его спасти": Лукашенко сделал циничное заявление об украинском Крыме

Александр Лукашенко – самопровозглашенный президент Беларуси – цинично заявил, что украинские военные якобы сами просили Россию "спасти" Крым.

Лукашенко заявил, что между украинскими военными и российскими оккупантами якобы существовала договоренность. По словам самопровозглашенного президента, якобы украинцы первые обратились к россиянам.

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Далее Лукашенко подошел к любимой теме российских пропагандистов – НАТО.

Самопровозглашенный президент рассказал, что украинские военные якобы испугались, что Крым не будет ни украинским, ни российским, потому что его заберет НАТО.

Путин требует от НАТО гарантий

Между тем президент страны-оккупанта Владимир Путин требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут.

Глава Кремля испугался учения НАТО вблизи границ России. Теперь он заявил, что хочет юридических гарантий о нерасширении Альянса на Восток.

Президент страны-агрессора подчеркнул, что будет говорить об этом во время переговоров с США и их союзниками.

В 2014 году Россия оккупировала Крым. С тех пор оккупационные власти нарушают права мирных жителей. В отчете ООН указаны случаи пыток или жестокого обращения в отношении жителей полуострова. Также говорится о санкциях против религиозных организаций и других нарушениях.Пока прокремлевские пропагандисты озвучивают свои давно заезженные тезисы, в НАТО заявили, что будут способствовать военным возможностям Украины . Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс заинтересован, чтобы Украина могла эффективно себя защищать.

Сообщение BELTA:

Лукашенко: украинские военные сами попросили Россию спасти Крым в 2014 году

Александр Лукашенко отметил, что Крым перешел в Россию без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными.