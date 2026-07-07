Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора.

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В чем уличили военных?

Отмечается, что сотрудники ГБР раскрыли схему еще на стадии подготовки к реализации и своевременно ее пресекли. Злоумышленников задержали именно во время погрузки вооружения в грузовик.

У них изъяли более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластикового взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения.

По данным ГБР, общая стоимость изъятого превышает 2 миллиона гривен.

Кроме того, в рамках досудебного расследования правоохранители зафиксировали еще один эпизод сбыта вооружения.

Трем военнослужащим уже сообщили о подозрении по статье о незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Военные хотели продать грузовик с оружием / Фото: Офис генпрокурора

Суд также избрал подозреваемым меры пресечения: двум – содержание под стражей с возможностью внесения залога, третьему – круглосуточный домашний арест.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, следователи устанавливают происхождение изъятого оружия и проверяют возможную причастность других лиц к его незаконному обороту.

К слову, недавно сотрудники ГБР совместно со Специализированной прокуратурой также разоблачили военнослужащего, которого подозревают в уклонении от прохождения военной службы и мошенничестве. По данным следствия, несмотря на отсутствие на службе, он получил более 460 тысяч гривен зарплаты.