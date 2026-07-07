Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

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На чому викрили військових?

Зазначається, що працівники ДБР викрили схему ще на стадії підготовки до реалізації та своєчасно її зупинили. Зловмисників затримали саме під час завантаження озброєння у вантажівку.

У них вилучили понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння.

За даними ДБР, загальна вартість вилученого перевищує 2 мільйони гривень.

Крім того, у межах досудового розслідування правоохоронці задокументували ще один епізод збуту озброєння.

Трьом військовослужбовцям вже повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Військові хотіли продати вантажівку зброї / Фото: Офіс генпрокурора

Суд також обрав підозрюваним запобіжні заходи: двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Наразі досудове розслідування триває, слідчі встановлюють походження вилученої зброї та перевіряють можливу причетність інших осіб до її незаконного обігу.

До слова, нещодавно працівники ДБР зі Спеціалізованою прокуратурою також викрили військовослужбовця, якого підозрюють в ухиленні від проходження військової служби та шахрайстві. За даними слідства, попри відсутність на службі, він отримав понад 460 тисяч гривень зарплати.