Военные расходы России выросли: в британской разведке проанализировали ситуацию
Источник:Минобороны Великобритании
Военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли 86,4 миллиарда долларов, что составляет 4,1% ВВП.
Британская разведка обращает внимание, что 25 мая Стокгольмский институт исследования проблем мира сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до 86,4 млрд долларов. Это составляет 4,1% валового внутреннего продукта России.
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На самом деле расходы могут быть выше
Британские аналитики отметили, что реальные военные расходы России неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года.
Россия только недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка, что военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на финансы российского правительства.
– сообщили в разведке Британии.