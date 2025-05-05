Мы никому не нужны, – российские военные жалуются, что им без ведома продлили контракты

В сети появилось видео, где российские контрактники возмущены тем, что им не оказывают необходимую медицинскую помощь. По их словам, также без их ведома продлили контракт на прохождение службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чем возмущены российские контрактники

На видеоролике видно ряд раненых военнослужащих России, которые "еле держатся".

Российские бойцы возмущены отношением к ним: смотрите видео

По словам одного военнослужащего, бойцам не оказывают медицинскую помощь и комиссия определяет их годными к службе.

Россиянин заявил, что военных не приняли в больнице и отправили "куда подальше".

Мы никому не нужны, нас посылают подальше, сказали, что мы никто – предатели родины,

– сказал военнослужащий.

Военные России просят, чтобы их наконец вылечили. У многих, по их словам, должна была быть госпитализация, но тех загрузили в автобус и "отправили".

К слову, боец СОУ Владимир Назаренко объяснил, что российские командиры воспринимают оккупантов как дешевый ресурс. Они могут легко убивать своих военных, если те не выполняют приказы. Жены оккупантов часто выражают недовольство в социальных сетях из-за войны.