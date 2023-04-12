Комментировать этот вопрос страны начали после того, как в "слитых документах" Пентагона говорилось о пребывании военных из Великобритании, США, Латвии, Франции и Нидерландов в Украине. Хотя следует добавить, что украинская разведка объясняла, что "слитые документы" – фейк, пишет 24 Канал.

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Что сказали в США о своих бойцах в Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в интервью Fox News, что в посольстве США в Украине есть "незначительное военное присутствие"

Однако чиновник заверил, что он не будет называть конкретные цифры.

В посольстве есть небольшой военный контингент США, работающий вместе с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам работать над подотчетностью оборудования, поступающего в Украину и выходящего из нее,

– объяснил Кирби.

Также он добавил, что военные США не сражаются на поле боя.

Представитель Совета национальной безопасности США заверил: "Не было никаких изменений в решении президента о том, что американские войска в Украине не будут участвовать в этой войне".

Где находятся латвийские бойцы в Украине

В Минобороны Латвии заявили, что они отправили своих военных в Украину. Здесь бойцы должны выполнять некоторые вспомогательные функции. В частности, речь идет об охране посольства Латвии в Украине и грузов. Однако латвийские военные не будут участвовать в боевых действиях.

Минобороны объяснило Delfi, что принципиально не комментировало информацию об "утечке документов" публично прозвучавших американских учреждений. Ведь "очевидно, что цель этого действия – дискредитация Вооруженных Сил Украины и их планируемого контрнаступления".

В латвийском министерстве заверили, что других комментариев на этот счет они не дают. В том числе они не уточняют, в чем состоят упомянутые вспомогательные функции и связаны ли они с передачей Латвией Украине военной техники.

Обратите внимание! В одном из так называемых "слитых документов" Пентагона говорилось, что в феврале – марте 2022 года в Украине находились 50 британских бойцов, 17 – латвийских. Кроме того, еще 15 – из Франции, 14 – в США, 1 – из Нидерландов. Однако страны эту информацию не подтверждали.

Кратко о "слитых документах" Пентагона