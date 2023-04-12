Коментувати це питання країни почали після того, як у "злитих документах" Пентагону мовилось про перебування військових з Британії, США, Латвії, Франції та Нідерландів в Україні. Хоча варто додати, що українська розвідка пояснювала, що "злиті документи" – фейк, пише 24 Канал.

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Що сказали в США про своїх бійців в Україні

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у інтерв'ю Fox News, що в посольстві США в Україні є "незначна військова присутність".

Проте посадовець запевнив, що він не називатиме конкретних цифр.

У посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю обладнання, яке надходить в Україну і виходить із неї,

– пояснив Кірбі.

Також він додав, що військові США не воюють на полі бою.

Представник Ради національної безпеки США запевнив: "Не було ніяких змін у рішенні президента про те, що американські війська в Україні не будуть брати участь у цій війні".

Де перебувають латвійські бійці в Україні

У Міноборони Латвії заявили, що вони відправили своїх військових в Україну. Тут бійці мають виконувати певні допоміжні функції. Зокрема, мовиться про охорону посольства Латвії в Україні та вантажів. Проте латвійські військові не братимуть участі в бойових діях.

Міноборони пояснило Delfi, що принципово не коментувало інформацію про "витік документів" американських установ, які публічно прозвучали. Адже "очевидно, що мета цієї дії — дискредитація Збройних Сил України та їх планованого контрнаступу".

У латвійському міністерстві запевнили, що інших коментарів щодо цього вони не дають. У тому числі вони не уточнюють, в чому полягають згадані допоміжні функції та чи пов'язані вони з передачею Латвією Україні військової техніки.

Зверніть увагу! У одному з так званих "злитих документів" Пентагону мовилось, що нібито в лютому – березні 2022 року в Україні перебували 50 британських бійців, 17 – латвійських. Окрім того, ще 15 – з Франції, 14 – в США, 1 – з Нідерландів. Проте країни цю інформацію не підтверджували.

Коротко про "злиті документи" Пентагону