В Беларуси внезапно начали боевую подготовку: в ЦПД обратились к украинцам

В Беларуси воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы для проведения проверки. В Центре противодействия дезинформации обратились к украинцам.

Ранее сообщали, что ситуация на границе с Беларусью остается без изменений. С украинской стороны продолжается строительство укреплений для защиты линий границы и приграничных территорий.

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Жалуются на учения НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич заявил о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

Он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" у границ Беларуси. По его словам, это является главной причиной "большого внимания к поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".

Учитывая сложившиеся условия,, в Вооруженных Силах отныне начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. В рамках отданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий,

– заявил Гулевич.

Он добавил, что в дальнейшем меры комплексной проверки будут наращиваться, будет увеличиваться количество сил и средств для проведения проверки, привлекаемых.

В ЦПД предостерегли украинцев

В Центре противодействия дезинформации сообщили о вероятности возникновения большого количества ИПСО в сети относительно этой ситуации.

Масштабные военные учения, которые сегодня стартовали в Беларуси, могут сопровождаться многочисленными фейками в украинском инфопространстве о начале нового наступления на Киев,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси происходят на регулярной основе. Эти учения российская пропаганда пытается использовать для запугивания украинцев и попыток посеять панику в нашей стране.

Он добавил, что никаких резервов или достаточного присутствия российских войск для планирования вторжения у них пока нет.

НАТО проводит военные учения: кратко