Серьезный сигнал для России: в странах Балтии начали самые масштабные военные учения

В среду 5 июня в Балтийском море начались международные учения. Маневры "Балтопс-2024" станут крупнейшими, которые когда-либо проводили в регионе.

Страны НАТО за последнее время проводят довольно много мощных военных учений. Это, конечно, происходит не просто так. Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала объяснил, на что направлены эти тренировки.

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О чем свидетельствуют учения

В странах Балтии начались самые масштабные в истории региона военные учения. В акватории порта Клайпеда сошлись десятки военных кораблей союзников по НАТО, маневры продлятся в течение 5 – 6 июня.

За два дня в отработке взаимодействия примут участие почти 10 тысяч военных блока НАТО, более 50 кораблей и 80 самолетов из 20 стран Альянса.

Такое впечатление, что никто "домой и не расходился", но только неделю назад закончились крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО, где участвовало 80 тысяч военных. В целом учения НАТО имеют оборонительный характер, наступательная составляющая занимает довольно немного. Любые учения – это демонстрация сил и навыков,

– отметил Олег Жданов.

В частности, такое обучение подтверждает слова президента США Джо Байдена о том, что войска Североатлантического альянса сейчас сильны, как никогда.

Кроме того, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении отправить 5000 солдат в Литву до 2027 года. Это первое полноценного развертывания иностранных войск со времен Второй мировой войны. На днях Германия уже завершила свою часть учений НАТО Steadfast Defender всего в 15 километрах от границы с Беларусью.

"Вот это уже оттягивание сил, потому что Россия будет вынуждена сделать что-то соответствующее на границе с Литвой", – добавил военный эксперт.

Россия может идти на провокации

Сейчас НАТО еще больше приблизилось к России, ведь теперь еще и Финляндия стала членом Альянса. Фактически Россия добилась того, чтобы Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Однако первыми делать резкие шаги Кремль не планирует.

Россия ведет себя очень осторожно с НАТО. Они ни в коем случае не хотят выглядеть как агрессор, поэтому занимаются мелкими пакостями. Провоцируют или отдельные страны, или весь Альянс на какой-то агрессивный шаг против себя, для того, чтобы объявить НАТО агрессором,

– подчеркнул Жданов.

Так или иначе позиции России в Балтийском регионе значительно ослабли.

"Не думаю, что НАТО будет проявлять инициативу в Калининградской области, если, конечно, Россия не прибегнет к каким-то агрессивным действиям. Вообще НАТО усиливается в странах Балтийского региона, потому что Россия рассматривает вариант военной агрессии этих стран путем военного вмешательства. Россияне даже на федеральных каналах этот вариант рассматривали", – отметил военный эксперт.

Поэтому Североатлантический альянс недаром проводит различные учения именно в этом регионе. К слову, в разведке Польши недавно сообщили, что Владимир Путин готов провести операцию против одной из стран Балтии.

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