Военные учения России и Беларуси "Запад-2021" закончились

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021" подошли к концу. В Нижегородской области состоялась церемония закрытия.

В государстве-агрессоре говорят, учения показали, что Россия может в короткие сроки планировать боевые действия по любым направлениям. В целом в "Западе-2021" приняли участие бойцы воинских частей и подразделений Западного военного округа, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

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Как проходили учения России и Беларуси

Совместные военные учения России и Беларуси стартовали 9 сентября. По плану они должны были продлиться до 16 сентября. Кремль стянул свое оружие, технику и сотни военных к границам. В частности, 80 самолетов и вертолетов и 760 единиц боевой техники. В учениях приняли участие около 200 тысяч военных.

"Запад-2021" происходили якобы "в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства". Однако экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный убежден, что таким образом Россия создает плацдарм атаки на Европу.

К слову, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин накануне учений обсудили сотрудничество по телефону. Лукашенко тогда говорил, что учатся вместе, так как "и воевать придется вместе".

Россия отрабатывала высадку войск в Украину из Беларуси

Во время военных учений "Запад-2021" отрабатывали высадку десантных групп на небольших территориях. Это происходило на территории Беларуси. Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук предупредил, что агрессор может готовиться к вторжению в Украину с территории другого государства.