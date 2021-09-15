У державі-агресорці кажуть, навчання показало, що Росія може в короткі терміни планувати бойові дії щодо будь-яких напрямів. Загалом у "Захід-2021" взяли участь бійці військових частин та підрозділів Західного військового округу, особовий склад військових контингентів збройних сил Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії і Монголії.

До теми Конфліктність зростає: що насправді криється за військовими навчаннями Росії і Білорусі

Як проходили навчання Росії та Білорусі Спільні військові навчання Росії та Білорусі стартували 9 вересня. За планом вони мали тривати до 16 вересня. Кремль стягнув свою зброю, техніку та сотні військових до кордонів. Зокрема, 80 літаків і гелікоптерів та 760 одиниць бойової техніки. У навчаннях взяли участь близько 200 тисяч військових. "Захід-2021" відбувались начебто "в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави". Проте експосол України в Білорусі Роман Безсмертний переконаний, що таким чином Росія створює плацдарм атаки на Європу. До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Росії Володимир Путін напередодні навчань обговорили співпрацю телефоном. Лукашенко тоді говорив, що навчаються разом, адже "і воювати доведеться разом". Росія відпрацьовувала висадку військ до України з Білорусі

Під час військових навчань "Захід-2021" відпрацьовували висадку десантних груп на невеликих територіях. Це відбувалось на території Білорусі. Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук попередив, що агресор може готуватись до вторгнення в Україну з території іншої держави.