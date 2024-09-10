Внимательно будут следить: видят ли в США угрозы в совместных учениях России и Китая

США внимательно следят за укреплением оборонных отношений между Россией и Китаем. В частности, за их совместными военными учениями на суше, в воздухе и на море.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что хотя эти страны углубляют сотрудничество, исторически они не имеют полного взаимного доверия. Учения, по его словам, были запланированы заранее и не вызывают значительной обеспокоенности.

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Как в США отреагировали на совместные учения Китая и России

Мы будем наблюдать за ними, как и за всеми другими учениями, но я не думаю, что эти две страны не имеют долгой истории совместной работы, особенно в военном плане.

– подчеркнул Кирби.

Он отметил, что Россия и Китай не всегда доверяют друг другу в регионе и за его пределами. Кирби также отметил, что эти учения были давно запланированы, поэтому не вызывают у США значительной обеспокоенности.

"Я не вижу причин для изменения нашей военной позиции или позиции сдерживания в результате этих учений. Это давно запланированные учения. Это часть их режима. Поэтому мы будем наблюдать за ними и отслеживать, но... но нет... знаете, нет никакой драматической, неотвратимой обеспокоенности по этому поводу", – заявил он.

Напомним, что совместные учения России и Китая запланированы на этот месяц. Во время учений военно-морские силы обеих стран совершат совместный крейсерский поход в Тихом океане.