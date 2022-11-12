Россия может начать захват Европы: США, Британия и Австралия уже готовятся – СМИ

Американские, британские и австралийские военные начали совместные учения на территории США. В легенде говорится об имитации вторжения России в ЕС.

В двухнедельных учениях принимают участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они отрабатывают новые тактические приемы, которые переняли у Вооруженных Сил Украины, при условии открытого ландшафта пустыни, похожего на украинские степи.

Кстати После Херсона ВСУ не будут останавливаться: в NYT назвали вероятное направление нового наступления

Как проходят учения

Учения проходят на американской военной базе Форт-Ирвин в пустыне Мохаве, Калифорния. В первой части учений имитируется конфликт, который вспыхивает в Тихом океане. Второй этап имитирует сухопутную войну в Европе.

В тексте отмечается, что оба события происходят на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем и Россией. К учениям привлекли 4,5 тысячи военнослужащих, они отработают новые тактические приемы, взятые из опыта Вооруженных Сил Украины.

Практика ведения войны изменилась

Война в Украине показала некоторые изменения в практике ведения боевых действий. Речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. Теперь западным армиям необходимо быстро адаптироваться к новым реалиям. Также военные будут отрабатывать использование 3D-печати для производства запчастей в полевых условиях.

В рамках учений дроны идентифицировали цели, а ракеты GMLRS обстреливали вражеские позиции, отмеченные американскими истребителями F-35.

В 2023 году аналогичные тренировочные мероприятия планируются провести непосредственно в Европе. В частности, в Польше в ноябре состоялись совместные учения Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Великобритании и США, в которых приняли участие около двух тысяч военнослужащих.

Какие успехи ВСУ на фронте: самое важное

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по всем боевым направлениям. Наши военные ликвидируют российского врага, как в личном составе, так и в военной технике. В частности, немалые потери противник терпит и на Востоке нашей страны.

На фоне безумных потерь на всех боевых направлениях в бой бросают недавно мобилизованные, в том числе и в Луганской области. "Мобики" почти не подготовлены и сразу сдаются в плен, ведь понимают, что ВСУ уже совсем близко.

12 ноября Россия якобы запретила движение иностранных судов через Керченский пролив в Азовском море. До этого страна-агрессор блокировала зерновой коридор. Причин такого решения Россия, конечно, не объясняет.

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

Заметьте – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по поводу 262 суток великой войны: смотрите видео