У двотижневих навчаннях беруть участь чотири з половиною тисячі військовослужбовців. Вони відпрацьовують нові тактичні прийоми, які перейняли у Збройних сил України, за умов відкритого ландшафту пустелі, який схожий на українські степи.

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Як проходять навчання

Навчання відбуваються на американській військовій базі Форт-Ірвін у пустелі Мохаве, Каліфорнія. У першій частині навчань імітується конфлікт, що спалахує в Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі.

У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та Росією. До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми, взяті з досвіду Збройних сил України.

Практика ведення війни змінилась

Війна в Україні показала певні зміни у практиці ведення бойових дій. Мова йде про використання безпілотних літальних апаратів. Тепер західним арміям необхідно швидко адаптуватися до нових реалій. Також військові відпрацьовуватимуть використання 3D-друку для виробництва запчастин у польових умовах.

У межах навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35.

У 2023 році аналогічні тренувальні заходи планують провести безпосередньо в Європі. Зокрема, у Польщі в листопаді відбулися спільні навчання Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, а також Великої Британії та США, у яких взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців.

Які успіхи ЗСУ на фронті: найважливіше

Збройні Сили України продовжують наступати на усіх бойових напрямках. Наші військові ліквідують російського ворога, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Зокрема, чималих втрат противник зазнає й на Сході нашої країни.

На тлі шалених втрат на всіх бойових напрямках у бій кидають нещодавно мобілізованих, зокрема і на Луганщині. "Мобіки" майже не підготовлені й одразу здаються в полон, адже розуміють, що ЗСУ вже зовсім близько.

12 листопада Росія начебто заборонила рух іноземних суден через Керченську протоку в Азовському морі. Перед тим країна-агресорка блокувала зерновий коридор. Причин такого рішення Росія, звісно ж, не пояснює.

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".

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