Военные учения на территории Украины: США требуют от России объяснений

В США заявили, что Россия пока не делает шагов для деэскалации ситуации возле украинских границ. Вашингтон в очередной раз подчеркнул, что все военные учения Москвы должны быть прозрачными.

Переговоры между Россией и США могут быть успешны только при атмосфере деэскалации. Об этом заявили заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и спикер американского Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

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Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч,

– подчеркнула Нуланд.

Российские войска следует вернуть в казармы

Прайс отметил, что снижение напряженности предполагает, в частности, "возвращение российских войск в казармы". Он подчеркнул, что любые легитимные учения, которые проходят на территории России, должны быть прозрачными.

"Учения должны быть либо объяснены, либо остановлены, чтобы указанное тяжелое вооружение вернулось в привычным местам хранения", – сказал спикер.

Он добавил, что Украина демонстрирует приверженность к мирному прекращению войны. США готовы поддержать это.

Что происходит у украинских границ

Еще в конце октября издание The Washington Post заявило о скоплении российских войск у границ Украины.

Впоследствии украинская разведка эти данные подтвердила и заявила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

14 декабря Алексей Резников заявил о концентрации на границах более 100 тысяч российских военных.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что возле украинской границы находится 122 тысяч военнослужащих.

В конце декабря в России заявили, что отводят часть войск из нескольких областей и с территории оккупированного Крыма. Речь ориентировочно о 10 тысячах военных.

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