В Беларуси привлекли еще один полигон к военным учениям: сколько они будут продолжаться

Недавно на территории Беларуси начались совместные летные учения с Россией. Именно так Кремль объясняет систематическую переброску техники и войск в Беларусь.

По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", обучение продлили по меньшей мере до 30 января. К учениям привлекли еще один полигон "Ружаны".

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На каких полигонах проходят обучение

Известно, что 20-21 января стали выходными для некоторых полигонов. Однако другие, где сконцентрированы силы российской армии, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 28 января;

Полигон "Гожский" 6 механизированной бригады (Гродненский район) до 29 января;

Полигон "Брестский" 38 десантно-штурмовой бригады (Брестский район) до 28 января;

Полигон "Осиповичский" 51 бригада (Осиповичский район) до 29 января;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 27 января;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) 30 января;

174 учебного полигона ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 29 января;

Полигон "Лепельский" 19-й механизированной бригады (Лепельский район) до 29 января.

Кроме того, 20 января начались учения на 210-м авиационном полигоне ВВС и войск ПВО. Пока они были запланированы на 19 и 20 января.

Полигоны, где проходят военные учения / Фото "Беларускі Гаюн"

Военные учения проводятся с апреля

Как видим, белорусское и российское командование не собирается заканчивать военные учения, которые начались еще 29 апреля 2022 года. Следовательно, общее количество продлений сроков обучения составило уже 39 недель.

"Белорусский Гаюн" утверждают, что белорусская армия улучшает навыки, становится более подготовленной к обороне, но по-прежнему она не готова к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

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