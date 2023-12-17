"Праздник без праздника": сестра убитого в Еленовке бойца рассказала о важности проведения акций

Акции в поддержку военнопленных проводятся в Украине и за рубежом. Такие демонстрации недавно прошли в Киеве, Виннице, Днепре, Харькове, Черкассах и других украинских городах. Всего к акциям присоединилось 12 городов.

В российском плену остается более 700 азовцев. Очень важно не забывать об этом и придавать огласку информации о военнопленных. Об этом 24 Каналу рассказала Ксения Прокопенко – сестра убитого в Оленивке военнопленного.

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"Праздник без праздника"

16 – 17 декабря проходят акции в поддержку украинских военных во вражеском плену. Собственно, на этот раз они проходят не только в Украине, но и за границей. Более 10 стран присоединились к инициативе.

Главные лозунги этих акций: "В плену на праздники" или "Праздник без праздника". Потому что многие тысячи наших воинов проведут зимние праздники во враждебном плену. У них не будет ни праздничного стола, ни общения, ни отдыха. Вместо этого они снова и снова будут переживать издевательства и пытки окупантов,

– подчеркнула Ксения Прокопенко.

Важно напоминать о наших защитниках как украинским властям, так и международном сообществе.

Акции в поддержку военнопленных в Украине / Фото предоставили 24 Канала

"Забыть о пленных – это то же, что похоронить их живьем. Сначала они в ужасных условиях защищали страну, после этого их ждал плен. А там, кроме голода и холода, ждут еще и пытки россиян. Это длится не один день. Защитники "Азовстали" в таких условиях уже 20-й месяц", – отметила Ксения Прокопенко.

Защитникам "Азовстали" при выходе с завода обещали, что их обменяют через 4 месяца. Так что сложно даже представить, в каком моральном и физическом состоянии находятся наши военные сейчас.

Огласка – чрезвычайно важна

Если сейчас невозможно договориться с Россией и вернуть пленных, нужно сделать так, чтобы эта проблема всегда была на слуху – у украинского и международного сообщества.

Кого-то в плену уже убили, как это было в Еленовке. По меньшей мере, 54 парня уже не вернутся. Конечно, о плену нужно говорить, чтобы россияне не могли в тишине убивать наших военнопленных,

– подчеркнула Ксения.

Важно и украинцам помнить, что тысячи военных до сих пор в российском плену, и понимать, что с ними там происходит. Одним из инструментов распространения информации являются подобные демонстрации.

Присоединиться к акциям может каждый человек, а узнать даты на города, где их проводят, можно на инстраграм-странице сообщества семей Еленовки. Для того чтобы принять участие в демонстрации не обязательно готовиться, в частности рисовать плакаты. Выразить свою поддержку семьям военнопленных можно просто приобщившись к акции.

Акции в поддержку пленных военных за границей / Nordic Ukraine Forum

Акции в поддержку военнопленных

В Киеве 15 декабря поставили елку расстрелянным Героям в Еленовке. Семья военнопленных украсили место памяти на Майдане Незалежности елкой и фигурками ангелов, на которых написаны имена их близких.

В тот же день была еще одна акция, очень важная для родных защитников. В Голосеевском парке Киева состоялось закладывание Аллеи памяти защитников Украины, убитых Россией в Еленевке. Семьи погибших посадили кусты калины в честь каждого Героя. Символично на каждый куст завязали желто-голубые ленты.

Акции в поддержку военнопленных в Украине / Фото предоставили 24 Канала

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