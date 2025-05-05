Военные Воздушных Сил ВСУ поразили пункт управления окупантов в Курской области

4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе Теткино, что в Курской области. Военные помешали оккупантам вести войну против Украины.

Ликвидировано до 20 окупантов и уничтожена вражеская техника. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Работа украинской авиации против врага

Пилоты Воздушных Сил ВСУ поддерживают собратьев на земле и помогают уничтожать врага. Недавно военные нанесли сокрушительный удар по позиции россиян в Курской области. Там противник размещал свои экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов.

В результате слаженных и четких действий воины убили около 20 российских солдат и обезвредили находившуюся на пункте управления технику.

Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну.

– написали в Генштабе о работе Воздушных Сил.

Напомним, 7 апреля воины Воздушных Сил ВСУ также успешно отработали по пункту управления 81-го самоходного артиллерийского полка россиян в Херсонской области. Тогда в результате атаки погибли от 20 до 30 окупантов. Удар из авиации уничтожил бетонное сооружение и несколько снизил продвижение врагов в этом районе.

А 2 мая серьезные потери российские армии нанесли бойцы ГУР, которые использовали дрон Magura V7, чтобы сбить вражеские самолеты. Тогда два воздушных судна окупантов упали в Черное море в порту Новороссийска.