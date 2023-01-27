В Германию прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder
Источник:Deutsche Welle
Первые украинские военные еще 26 января прибыли в немецкий город Кельн для обучения работе с БМП Marder. Ожидается, что Германия передаст Украине около 40 таких машин.
Известно, что подготовка наших военных должна начаться В ближайшее время.
Важно В Германии уточнили, когда и сколько БМП Marder получит Украину
Ранее власти ФРГ объявили о планах передать Киеву примерно 40 БМП Marder. В пакет помощи входит и обучение украинских экипажей, которое продлится примерно восемь недель.
Кроме бронемашин, в пакет помощи войдут:
- 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard,
- дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T,
- Еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.
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В Германии украинские военные также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.
Кроме того, скоро должно начаться обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.
Что известно о БМП Marder
По данным The Guardian, Украина должна получить бронемашину в первом квартале 2023 года.
За все время было выпущено около 2000 единиц. Основные характеристики:
- Масса – 33,5 тонны;
- Экипаж – 3 человека;
- Десант – 6 – 7 человек;
- Двигатель – 600 лошадиных сил;
- Автоматическая пушка – 20 миллиметра;
- Дальность стрельбы – до 2,5 километра;
- Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов в минуту;
- Максимальная скорость – 65 километров в час.
Интересно, что еще в сентябре производитель за свой счет возобновил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительством. Однако концерн продолжал работу и говорил о ремонте еще 14 единиц. В общей сложности Rheinmetall берется подготовить для поставки 70 боевых машин из старых запасов.