Наши военные отошли из Авдеевки: хронология 724 дня войны
Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. Они продолжают защищать мирные украинские города от врага.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 724 дня. Обо всех событиях этих суток на фронте и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.
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Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Отмечается, что лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Спасибо Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Уверен, украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств, В раздевалке ДЮСШ №3 в Мелитополе прогремел мощный взрыв. В то время там проводили спортивные соревнования. По предварительным данным, там ликвидировали местного коллаборанта. Имя пока не сообщалось. Детей срочно эвакуировали из здания. На место приехали скорые и "милиция". Местные отмечают, что в школе повылетали окна. Здание окружили так называемые "правоохранители". Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте до 45 лет. Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги. Также в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что наши военные выходили из Авдеевки по плану. Последний разработали с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанного с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на завершающем этапе операции, под давлением сил противника, преобладающих, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен, Украинские защитники на Востоке уничтожили сразу 3 вражеских самолета. Говорится о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35. Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. В целом Россия уже потеряла 333 самолета. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что сбить 2 бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35 удалось во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. В Запорожье известно о попадании. Предварительно, говорится об ударе по объекту инфраструктуры. Сначала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальевка. Позже он уточнил информацию. В Запорожье днем 17 февраля прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара. Украинские военные, по приказу главнокомандующего ВСУ, отошли от Авдеевки, чтобы уберечь жизни личного состава. В разведке Эстонии объяснили, что это будет иметь влияние на ситуацию на фронте. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что с приближением президентских выборов Москва будет увеличивать давление на российские вооруженные силы для достижения какой-то "заметной тактической победы". Именно эта "победа" может быть преувеличена пропагандистскими СМИ и показана как "общая победа в войне против Украины". Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе с Дональдом Трампом. Украинский президент публично пригласил экс-президента Соединенных Штатов. Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решения, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война, По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера. Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только через коррупцию и насилие. Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объяснил решение отойти от Авдеевки, которое приняли накануне. Он отметил ценность жизней наших воинов. Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения. Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Он отметил, что не говорится об отходе на целые километры. По его словам, Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей, которые они перед собой поставили. Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский сказал, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений позволяет Путину адаптироваться. Он также отметил, что человеческая жизнь ничего не значит для России. Зеленский отметил, что наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, которые зависят не от нас. По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает. Он также отметил, что Россия сейчас имеет единственное преимущество – обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают. В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован. На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования. Глава правительства Дании Метте Фредриксен заявила о стремлении стран севера как можно быстрее присоединиться к соглашениям о безопасности обязательства перед Украиной. Кроме этого, Дания уже подготовила новый пакет вооружения для передачи Украине. Россия стремится произвести ядерное оружие, которое могло бы работать в космосе. Это оружие должно создавать огромную энергетическую волну во время детонации, разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников. Журналисты CNN отметили, что это ядерное оружие все еще разрабатывается и еще не на орбите. Однако запуск такого оружия станет новым историческим рубиконом в истории мировой безопасности. На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении наши воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 12 раз пытались прорвать оборону наших войск. Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 22 обстрела (112 взрывов) из разных видов вооружения. За минувшие сутки противник совершил 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. Оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза. Под ударом были сам Никополь и Марганец. Люди не пострадали. На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки. В Черном море находится 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет. В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. Беспилотники обеспечили бессонную ночь в Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Утром российское минобороны заявило об атаке 33 беспилотниками. Традиционно "никто не пострадал". Государственное бюро расследований назвало точное количество военнослужащих 128 бригады, которые получили ранения в результате атаки россиян. Говорится об ударе оккупантов по нашим бойцам 3 ноября 2023 года. В ответ на запрос управления Государственного бюро расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41, Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на войне 1050 солдат. С 24 февраля 2022 года 401 350 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их в условиях боевых действий трудно. Какие потери врага в технике Украинские военные отошли из Авдеевки после героической обороны. Аналитики Института изучения войны оценили, насколько российским войскам будет трудно продвигаться дальше. Украинские силы отступили из Авдеевки, а российская армия была сосредоточена на осложнении или предотвращении этого. В течение суток 16 февраля там шли ожесточенные бои. Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что захватчики продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и на юг от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города, достигли незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке и захватили Авдеевский городской парк. Российские источники утверждали, что украинские войска отступали массово и хаотично, однако ISW не наблюдал никаких визуальных признаков этого. Незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки. Восемь законодателей Палаты представителей предложили альтернативный пакет помощи Украине. Он предусматривает всего 66,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Правда, этот пакет помощи содержит положения по усилению безопасности границы и убеждения республиканцев, которые не одобряют оказание помощи Украине без решения вопроса границы. Принятый Сенатом США пакет помощи содержит более 95,3 миллиарда долларов для трех стран. Третья отдельная штурмовая бригада, которая воевала в Авдеевке, покинула город. По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания. При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах. В своем заявлении Билецкий вспомнил и командование, которому поблагодарил за взвешенное решение. Бой для Третьей штурмовой продолжается. Бригадный генерал Тарнавский отметил: окружения украинских подразделений не допустили. Командующий ОСГВ "Таврия" подтвердил, что получил распоряжение о выводе войск. Защитники перешли на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение, В ночь на 17 февраля Александр Сырский сообщил важную новость, которая касается ситуации в Авдеевке. Он принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг. Он подчеркнул, что они сделали все возможное для уничтожения лучших российских военных частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе, а также технике.
– написал Зеленский.
В Мелитополе могли ликвидировать коллаборанта
Обстрел Херсона
Выход из Авдеевки происходил по плану, но несколько украинских воинов попали в плен
– заявил бригадный генерал.
На Востоке Воздушные силы уничтожили сразу 3 российских истребителя
Федоров прокомментировал удар по Запорожью
В Запорожье прогремел взрыв
Как повлияет заход россиян в Авдеевку на украинский фронт
Я готов поехать на фронт с Трампом, – Зеленский
– отметил Владимир Зеленский.
Зеленский назвал единственные варианты будущего для Путина
Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Авдеевки
Зеленский вспомнил об Авдеевке, рассказывая о дефиците оружия
ЦНС прокомментировали потери россиян под Авдеевкой
Договор о безопасности с Данией
Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников, - CNN
Что происходит на фронте
Ситуация на Севере
В Херсонской области есть раненые
Ситуация в Днепропетровской области
Что происходит на Запорожье
Ситуация в морях
В России раздавались взрывы в 6 регионах
В ГБР впервые сказали, сколько военных пострадали в результате удара по 128 бригаде
– говорится в сообщении.
Обновленная статистика потерь врага
Врагу будет сложно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки,- ISW
Палата представителей предлагает альтернативный пакет помощи Украине
Сделали все и даже больше, - командир легендарной 3 ОШБр о выходе из Авдеевки
Тарнавский прокомментировал отход военных из Авдеевки
– добавил Тарнавский.
Решение об отходе из Авдеевки
Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отмечается, что лидеры обсудили возможные совместные экономические проекты, а также двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.
Спасибо Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Уверен, украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств,
В раздевалке ДЮСШ №3 в Мелитополе прогремел мощный взрыв. В то время там проводили спортивные соревнования. По предварительным данным, там ликвидировали местного коллаборанта. Имя пока не сообщалось.
Детей срочно эвакуировали из здания. На место приехали скорые и "милиция". Местные отмечают, что в школе повылетали окна. Здание окружили так называемые "правоохранители".
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан.
В результате обстрела погиб мужчина в возрасте до 45 лет.
Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги.
Также в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что наши военные выходили из Авдеевки по плану. Последний разработали с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки.
Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанного с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на завершающем этапе операции, под давлением сил противника, преобладающих, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен,
Украинские защитники на Востоке уничтожили сразу 3 вражеских самолета. Говорится о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35.
Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. В целом Россия уже потеряла 333 самолета.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что сбить 2 бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35 удалось во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
В Запорожье известно о попадании. Предварительно, говорится об ударе по объекту инфраструктуры. Сначала председатель Запорожской ОВА Иван Федоров писал о взрыве в Запорожском районе вблизи села Натальевка. Позже он уточнил информацию.
В Запорожье днем 17 февраля прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара.
Украинские военные, по приказу главнокомандующего ВСУ, отошли от Авдеевки, чтобы уберечь жизни личного состава. В разведке Эстонии объяснили, что это будет иметь влияние на ситуацию на фронте.
Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что с приближением президентских выборов Москва будет увеличивать давление на российские вооруженные силы для достижения какой-то "заметной тактической победы".
Именно эта "победа" может быть преувеличена пропагандистскими СМИ и показана как "общая победа в войне против Украины".
Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе с Дональдом Трампом. Украинский президент публично пригласил экс-президента Соединенных Штатов.
Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решения, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война,
По словам президента, можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер Международного уголовного суда на арест Путина за похищение и принудительную депортацию детей из Украины четко демонстрирует, где должна закончиться его карьера.
Как отметил украинский президент, Путин является головорезом, который получает власть только через коррупцию и насилие.
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский объяснил решение отойти от Авдеевки, которое приняли накануне. Он отметил ценность жизней наших воинов.
Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.
Президент подчеркнул, что это не означает, что Россия что-то захватила. Он отметил, что не говорится об отходе на целые километры. По его словам, Россия два года пыталась на Востоке "что-то" сделать, но получилось только разрушать, поэтому они понимают, что у них не получается достичь военных целей, которые они перед собой поставили.
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности Владимир Зеленский сказал, что содержание Украины в искусственном дефиците вооружений позволяет Путину адаптироваться. Он также отметил, что человеческая жизнь ничего не значит для России.
Зеленский отметил, что наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, которые зависят не от нас. По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает.
Он также отметил, что Россия сейчас имеет единственное преимущество – обесценивание человеческих жизней, постоянные мясные штурмы это доказывают.
В Центре национального сопротивления отмечают, что российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку. Говорится, что личный состав врага деморализован.
На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
Глава правительства Дании Метте Фредриксен заявила о стремлении стран севера как можно быстрее присоединиться к соглашениям о безопасности обязательства перед Украиной.
Кроме этого, Дания уже подготовила новый пакет вооружения для передачи Украине.
Россия стремится произвести ядерное оружие, которое могло бы работать в космосе. Это оружие должно создавать огромную энергетическую волну во время детонации, разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников.
Журналисты CNN отметили, что это ядерное оружие все еще разрабатывается и еще не на орбите. Однако запуск такого оружия станет новым историческим рубиконом в истории мировой безопасности.
На Купянском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отбили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 38 атак врага в районе Ласточкино, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 22 обстрела (112 взрывов) из разных видов вооружения.
За минувшие сутки противник совершил 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Оккупанты били из артиллерии с вечера и почти до полуночи. В общем – 4 раза.
Под ударом были сам Никополь и Марганец.
Люди не пострадали.
На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.
В Черном море находится 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет. В Азовском море 1 вражеский корабль. В Средиземном море 2 вражеских корабля среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
Беспилотники обеспечили бессонную ночь в Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Утром российское минобороны заявило об атаке 33 беспилотниками.
Традиционно "никто не пострадал".
Государственное бюро расследований назвало точное количество военнослужащих 128 бригады, которые получили ранения в результате атаки россиян. Говорится об ударе оккупантов по нашим бойцам 3 ноября 2023 года.
В ответ на запрос управления Государственного бюро расследований в городе Мелитополе сообщило, что точное количество раненых военнослужащих – 41,
Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли на войне 1050 солдат. С 24 февраля 2022 года 401 350 единиц личного состава. Однако потери врага могут быть больше, ведь посчитать их в условиях боевых действий трудно.
Какие потери врага в технике
Украинские военные отошли из Авдеевки после героической обороны. Аналитики Института изучения войны оценили, насколько российским войскам будет трудно продвигаться дальше. Украинские силы отступили из Авдеевки, а российская армия была сосредоточена на осложнении или предотвращении этого. В течение суток 16 февраля там шли ожесточенные бои.
Геолокационные кадры, опубликованные 16 февраля, показывают, что захватчики продвинулись дальше на юг вдоль улицы Грушевского на западной окраине Авдеевки и на юг от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города, достигли незначительных успехов в дачных районах на северо-востоке и захватили Авдеевский городской парк.
Российские источники утверждали, что украинские войска отступали массово и хаотично, однако ISW не наблюдал никаких визуальных признаков этого. Незначительный темп российского продвижения в Авдеевке и вокруг нее свидетельствует о том, что украинские силы сейчас осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки.
Восемь законодателей Палаты представителей предложили альтернативный пакет помощи Украине. Он предусматривает всего 66,3 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня.
Правда, этот пакет помощи содержит положения по усилению безопасности границы и убеждения республиканцев, которые не одобряют оказание помощи Украине без решения вопроса границы. Принятый Сенатом США пакет помощи содержит более 95,3 миллиарда долларов для трех стран.
Третья отдельная штурмовая бригада, которая воевала в Авдеевке, покинула город. По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания.
При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах. В своем заявлении Билецкий вспомнил и командование, которому поблагодарил за взвешенное решение. Бой для Третьей штурмовой продолжается.
Бригадный генерал Тарнавский отметил: окружения украинских подразделений не допустили. Командующий ОСГВ "Таврия" подтвердил, что получил распоряжение о выводе войск. Защитники перешли на заранее подготовленные позиции.
В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение,
В ночь на 17 февраля Александр Сырский сообщил важную новость, которая касается ситуации в Авдеевке. Он принял решение о выводе наших военных из Авдеевки.
Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг. Он подчеркнул, что они сделали все возможное для уничтожения лучших российских военных частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе, а также технике.