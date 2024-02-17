Наши военные отошли из Авдеевки: хронология 724 дня войны

Украинские военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта. Они продолжают защищать мирные украинские города от врага.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 724 дня. Обо всех событиях этих суток на фронте и политической международной арене – читайте в тексте 24 Канала.

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