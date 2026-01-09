Военные заметили бешеную скорость ракеты, которой ударили по Львовской области

Львовскую область почти в полночь на 9 января атаковали, вероятно, "Орешником". Впрочем, тип ракеты еще предстоит установить.

Об этом пишет в фейсбуке ВзК "Запад". 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Что известно о ракете, которой ударили по Львовской области вечером 8 января?

Сергея громких взрывов, произошедшая почти в полночь с 8 на 9 января 2026 года, напугала Львов. Звуки были крайне необычными.

Впоследствии из сообщений мониторов стало известно, что российская армия могла применить "Орешник". В то же время Воздушные силы писали об активности врага на полигоне "Капустин Яр", откуда как раз и запускают ракеты такого рода.

Глубокой ночью Воздушное командование "Запад" в фейсбуке опубликовало более точную информацию. А именно, что 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

При том известно, что цель двигалась со скоростью около 13000 километров в час по баллистической траектории. Однако ее тип установят позже, после изучения всех элементов.

Куда еще целился враг во время атаки 8 и 9 января?