Зеленский разрешил назначать военных на высокие должности в ОВА Днепропетровщины и Запорожья
Источник:Офис Президента
На руководящие должности в Запорожской и Днепропетровской областных государственных администрациях теперь могут назначать действующих военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Следует отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 28 апреля 2023 года.
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Зеленский разрешил назначать военных в ОВА Днепропетровщины и Запорожья
Президент Владимир Зеленский 28 апреля подписал указ, которым внес изменения в указ от 3 мая 2017 года о перечне должностей, замещаемых военнослужащими в государственных органах.
Изменения предполагают, что в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской ОВА могут быть замещены военными. Их будут отправлять туда с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава.
Речь идет о следующих должностях:
- глава Днепропетровской ОГА,
- глава, первый заместитель председателя и один из заместителей председателя Запорожской ОГА.
Кто возглавляет Днепропетровскую и Запорожскую ОВА
В феврале главой Днепропетровской ОВА назначили Сергея Лысака, а Запорожской – Юрия Малашко.
Лысак с июля 2022 года возглавлял Службу безопасности в Днепропетровской области. С 2020 по 2022 он был председателем СБУ в Житомирской области. В марте Лысаку присвоили воинское звание бригадного генерала.
Малашко – также представитель СБУ. Ранее он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Перед этим Малашко:
- руководил Красногоровской военной администрацией в Донецкой области,
- занимал должность первого заместителя председателя военно-гражданской администрации Марьинки.