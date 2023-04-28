Зеленский разрешил назначать военных на высокие должности в ОВА Днепропетровщины и Запорожья

На руководящие должности в Запорожской и Днепропетровской областных государственных администрациях теперь могут назначать действующих военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Следует отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 28 апреля 2023 года.

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Зеленский разрешил назначать военных в ОВА Днепропетровщины и Запорожья

Президент Владимир Зеленский 28 апреля подписал указ, которым внес изменения в указ от 3 мая 2017 года о перечне должностей, замещаемых военнослужащими в государственных органах.

Изменения предполагают, что в период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства руководящие должности в Днепропетровской и Запорожской ОВА могут быть замещены военными. Их будут отправлять туда с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава.

Речь идет о следующих должностях:

глава Днепропетровской ОГА,

глава, первый заместитель председателя и один из заместителей председателя Запорожской ОГА.

Кто возглавляет Днепропетровскую и Запорожскую ОВА

В феврале главой Днепропетровской ОВА назначили Сергея Лысака, а Запорожской – Юрия Малашко.

Лысак с июля 2022 года возглавлял Службу безопасности в Днепропетровской области. С 2020 по 2022 он был председателем СБУ в Житомирской области. В марте Лысаку присвоили воинское звание бригадного генерала.

Малашко – также представитель СБУ. Ранее он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. Перед этим Малашко: