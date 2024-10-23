Началось перемещение военных КНДР с Дальнего Востока вглубь России, – ЦПД

Несколько дней назад стало известно, что КНДР направила на Дальний Восток тысячи своих спецназовцев. В СНБО заявили, что Россия уже начала передислокацию этих военных вглубь своей территории.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что 23 октября страна-агрессорка перебросит почти 3 тысячи солдат из Северной Кореи в Курскую область. В Кремле рассчитывают до 1 ноября привлечь к войне в Украине по меньшей мере 11 тысяч личного состава из КНДР.

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Переброска войск на запад

Руководитель Центра противодействия дезинформации подтвердил, что перемещение северокорейцев вглубь России уже стартовало. Андрей Коваленко напомнил, что сначала Кремль планирует использовать солдат Ким Чен Инна на Курском направлении.

Чиновник также отметил, что Пхеньян хочет подготовить своих военных на полях сражений в Украине, чтобы использовать их опыт в противостоянии с Южной Кореей.

Ранее ЦПИ опубликовало видео, снятое на Сергеевском полигоне. На нем видно, как северокорейские военные экипируются в русскую форму на полигоне на Дальнем Востоке.

К слову, Буданов рассказал, что отправка КНДР в Россию войска является частью соглашения, подписанного между Путиным и Кимом. В обмен на ракеты и людей Москва пообещала предоставить Пхеньяну деньги, технологии и помочь в обходе санкций.